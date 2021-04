In ricordo della Juve che fu, Emanuele Giaccherini ha parlato dell'Antonio Conte bianconero: "È bravo nel trasmettere la sua massima fiducia ad ogni singolo elemento della rosa - ha detto il giocatore del Chievo - Ti porta oltre il limite, pretende il massimo in qualsiasi allenamento e dopo ogni risultato. E' interessato soltanto a come lavori e ti alleni. Ha una mentalità vincente, quella che da giocatore aveva alla Juve e che oggi trasmette alle sue squadre. Così sta portando l'Inter allo scudetto, facendo fare a Darmian quello che avevo fatto io alla Juve. A me era capitato anche di non giocare per cinque gare consecutive ma mi sentivo comunque importante, perché con Conte o migliori o muori. Riesce a tirarti fuori delle cose che neanche pensi di avere, è un allenatore decisivo per la crescita di un giocatore".