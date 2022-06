In una lunga intervista concessa ai microfoni di TMW, l'ex centrocampista della Juve Emanuele Giaccherini, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la posizione di Alvaro Morata.



'E' un calciatore che piace tantissimo ad Allegri. A mio parere però non ha espresso al massimo tutte le sue potenzialità quest'anno, da uno come lui ci si aspetta tanti gol perché li ha sempre fatti. Diciamo che Morata è un po' più rimpiazzabile rispetto a Dybala'.