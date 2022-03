L'ex giocatore della Juve, Emanuele Giaccherini, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa si microfoni di Calciomercato.it, dove ha parlato anche del mercato dei bianconeri e di chi secondo lui la Vecchia Signora dovrebbe portare all'ombra della Mole.



'Vlahovic è un giocatore che davanti può anche giocare da solo. Non avendo rinnovato Dybala, il prossimo anno potrebbe giocare col 4-3-3, Vlahovic in avanti e Chiesa sulla fascia. Poi servirebbe un altro esterno come Zaniolo e un centrocampista che detta i tempi. Io Locatelli lo vedo meglio da mezzala, Jorginho potrebbe essere il giocatore ideale davanti alla difesa'.