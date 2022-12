Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, l'ex centrocampista della Juve Emanuele Giaccherini ha commentato anche la vicenda sull'inchiesta plusvalenze che vede coinvolti i bianconeri.'La Juve aveva raggiunto equilibrio e continuità nell’ultimo mese prima della sosta. La squadra deve chiudersi in un guscio e non lasciarsi influenzare dalle vicende extra-calcistiche. Soltanto in questo modo i bianconeri possono raggiungere i loro obiettivi'.