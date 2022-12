In un'intervista concessa ai microfoni de La Stampa, l'ex calciatore della Juve Emanuele Giaccherini ha commentato anche il possibile ritorno di Alessandro Del Piero.'Credo che Alex sia la persona giusta di cui oggi ha bisogno la Juve. E non solo per il ricco passato di trionfi ma per lo spessore dell’uomo. Un suo ritorno alla Juve, prima o poi, mi pare scontato e non solo come personaggio simbolo'.