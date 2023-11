Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, l'ex calciatore della Juve Emanuele Giaccherini ha fatto il punto su quella che è la lotta per lo scudetto.'E’ una squadra forte. I bianconeri vantano giocatori completi in avanti, solidità difensiva ed il vantaggio di non disputare le coppe. È una delle favorite, certo'.