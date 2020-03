1









Emanuele Giaccherini, giocatore del Chievo ed ex della Juventus, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport del campionato di questa stagione, facendo un bilancio sul rendimento delle tre squadre di testa: “Immaginavo la Juve davanti e l'Inter dietro, non credevo invece ad una Lazio così. Quella non solo dei quattro tenori, non dolo di Immobile, MIlinkovic, Luis Alberto e Correa ma anche di Acerbi e di una grande difesa”.