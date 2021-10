Emanuele Giaccherini si è così espresso all'Interista: ​"Sicuramente il metodo-Conte ti risucchia. Un giocatore con lui dà tutto, impara tantissimo, cresce: lui pretende il 100% in qualsiasi partita, non sottovaluta nessuno. Un minimo di ripercussione questa cosa lo può avere. La vittoria dello Scudetto credo però che possa aver lasciato molto ai giocatori in termini di convinzione e personalità. Inzaghi ha fra le mani una squadra pronta per vincere di nuovo, ma certi passi falsi non te li puoi più permettere. Ci sta di perdere contro la Lazio, ora serve una vittoria. Se non vince contro la Juve, rischia di aumentare troppo il gap"."Una cosa che balza all'occhio sono i gol subiti: l'anno scorso i nerazzurri subivano anche molte meno occasioni. Su questo credo che Inzaghi debba lavorare. Compattezza, organizzazione difensiva. In termini di proposta invece, gli attaccanti lo scorso anno giocavano più fra di loro, ora invece noto che sfruttano le fasce, le mezzali, cercano gli uomini tra le linee, un po' com'era nella Lazio di Simone, con Luis Alberto e Milinkovic Savic. Calhanoglu ora è infortunato, ma secondo me è un giocatore fondamentale".