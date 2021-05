L'ex juventino Emanuele Giaccherini ha parlato a Sky Sport in vista degli Europei: "Mancini ha tante frecce al suo arco, tanti giovani e tanti giocatori forti che meriterebbero tutti di essere convocati. L'Italia può essere protagonista fino alla fine, ha dimostrato di potersela giocare con tutte, soprattutto da quella gara contro l’Olanda: vincendo partite del genere si possono candidare per essere protagonisti a questo Europeo. Poi è logico che vincere è sempre difficile, ci sono tante variabili, la strada però è quella giusta, possono arrivare in fondo. Nel nostro Europeo arrivammo a giocarci la finale contro la Spagna con 6-7 calciatori fuori. Ora ci sono calciatori come Chiellini, Bonucci, Immobile che sono navigati e altri alla prima grande esperienza ma già in grandissime squadre, come Barella e Chiesa".



JORGINHO - "Ci ho giocato insieme a Napoli, è un giocatore straordinario. Vede le giocate prima degli altri, si è consacrato a livello internazionale. L'Italia ha bisogno di giocatore come lui, per questo dico che l'Italia è una delle favorite per la vittoria finale".



CONTE - "È tra i primi quattro allenatori in Europa. Il suo futuro? Per come stanno andando le cose sulle panchine europee potrebbe andare al Real Madrid o al Tottenham. Se andasse al Real sarebbe il coronamento della sua grande carriera da allenatore".