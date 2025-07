Giaccherini e la frecciatina a Sarri: 'Ho giocato alla Juve con Pirlo, Vidal e Pogba. Potevo farlo al Napoli'

Getty Images

Giaccherini, ex giocatore della Juventus, è stato ospite del podcast "Centrocampo". Giaccherini si è soffermato sull'esperienza al Napoli con Sarri: "Sarri in me vedeva solo un vice Callejon, nonostante con lui c’entrassi poco, per cui finii a fare la panchina dello spagnolo, dato che l’allenatore raramente toglieva i titolari, una scelta che tra l’altro pagò, visto che chi giocava sempre arrivò cotto alla fine della stagione e chi non aveva giocato mai non era pronto a farlo.

Giaccherini ha aggiunto: "Soprattutto chi aveva giocato sempre a marzo è arrivato in down, e chi non aveva mai giocato non era pronto. I giocatori vanno tenuti tutti sulla corda come fa Antonio Conte, altrimenti ti ritrovi a un certo punto della stagione con una squadra morta. Sarri è un grande maestro di calcio, non c’è discussione, ma in questo non è riuscito a incidere. La parentesi a Napoli la voglio ricordare per l’amore che la città mi ha dato, per come il tifoso mi ha fatto sempre sentire importante, e mi dispiace non aver potuto dare quello che loro mi hanno trasmesso".