Emanuele Giaccherini, a Sky Sport, ha parlato dell'Italia: "Mancini è stato bravissimo a creare un gruppo coeso e con tanto entusiasmo. Siamo tutti in fermento. Non vediamo l’ora che arrivi venerdì sera per tifare gli azzurri. Nelle difficoltà? È qui che si vede il gruppo. Non è importante se segni tu o un compagno ma vincere. Quello che la Francia non ha fatto ieri sera, ha perso per la presunzione di aver già vinto. Sul 3-1 pensava di aver già vinto. Chiellini? Ora gli chiedo se gioca, gli mando un messaggio".