Emanuele, ex calciatore della, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della stagione del Napoli: "Spalletti deve essere bravo a tenere un profilo basso, perché Napoli è una piazza che spesso ti travolge dal punto di vista dell’entusiasmo. Se si impara anche dal passato, come da quel famoso campionato dei 91 punti con Sarri, allora diventa tutto più facile. Inutile festeggiare finché non si è vinto, come invece fu fatto dopo quel Juventus-Napoli. La settimana seguente gli azzurri persero a Firenze".