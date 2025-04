Giaccherini a Tuttosport: 'Non ho capito il trattamento di Motta a Danilo. Con Tudor mi sembra sia diverso'

Getty Images



Parla Giaccherini

Emanuele, lo ricorderete per il suo passato alla Juventus, ha concesso un'intervista a Tuttosport. Da ricordi del suo passato in bianconero all'attualità. Le sue parole:"Una giornata che non dimenticherò mai. Ero appena arrivato dal Cesena e non avevo fatto la preparazione estiva con Conte. Eppure lui decise di schierarmi subito titolare davanti ai nostri tifosi. Mi tremavano le gambe… Infatti, al netto del 4-1 non posso dire che sia stata la mia miglior partita in bianconero. L’ho un po’ accusata. Ma avere il pubblico così vicino al campo e poterne percepire calore era davvero speciale. Lo metto di diritto nella top 4 degli stadi più belli in cui ho giocato insieme ad Anfield, Celtic Park e a quello del Besiktas".

"Conte tenne un lungo discorso, dicendoci che sarebbe stata un’annata diversa e che avremmo dovuto sputare il sangue, specie nella nostra nuova casa. Ci tranquillizzò, suggerendoci che per esaltare i 40mila dello Stadium - e dunque non rimanere schiacciati - sarebbe bastato dare il massimo in campo. E questo è quello che abbiamo fatto".- "I suoi spunti e concezioni di calcio sono fuori discussione. È un allenatore bravo e preparato ma la sua gestione in bianconero non è stata all'altezza. Non è riuscito ad empatizzare con il gruppo squadra mettendo sempre tutti in discussione, senza confermare per due volte consecutive lo stesso undici titolare. Poi non ho capito il trattamento riservato ad alcuni giocatori per esempio Danilo. È mancata chiarezza"."Presto per dirlo ma la Juve mi sembra diversa quantomeno nello spirito. Vedo giocatori che fi nalmente danno il 100%. Tudor è stato chiaro fin dal primo giorno, specie nella collocazione dei vari interpreti in campo. È un tecnico che infonde fiducia e non è da poco. Da giocatore se senti che il mister si fida di te vuoi ripagarlo"."Da Yildiz senza ombra di dubbio. Può giocare nel suo ruolo naturale. Mi è piaciuto Nico Gonzalez a tutta fascia: lo vedo coinvolto e libero. I profili fantasiosi andrebbero spogliati da troppi compiti: bisogna concedergli un filo di anarchia in modo che possano fare la differenza"."Dico di sì. Anzi, penso possano arrivare terzi davanti all'Atalanta".





