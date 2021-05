Prima di lasciare la Juventus a fine stagione come ha annunciato in un'intervista a Bein Sports, Gigi Buffon giocherà ancora due partite: la prima è quella di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo, l'altra sarà la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, l'ultimo trofei che il portiere bianconero può vincere con la maglia che ha vestito per dieci anni (esclusa la parentesi in Francia al Psg).