Ghisolfi, UFFICIALE l'addio alla Roma

Dopo l’addio ufficiale tra Florent Ghisolfi e la Roma, il dirigente francese torna prepotentemente al centro del mercato... questa volta non da operatore, ma da protagonista. Secondo quanto riportato dalla stampa questa mattina, la Juventus starebbe valutando proprio Ghisolfi come possibile nuovo direttore sportivo, in un momento in cui il club bianconero è ancora alla ricerca della figura ideale da affiancare al nuovo direttore generale, Comolli.Il comunicato pubblicato dalla Roma ha ufficializzato la separazione consensuale con il dirigente, sottolineando la professionalità e la dedizione mostrate da Ghisolfi durante l'ultimo anno a Trigoria. Un anno che ha visto il dirigente impegnato nella riorganizzazione tecnica del club giallorosso e nel rinnovamento della rosa.

Ora Ghisolfi è libero di cercare una nuova sfida professionale, e la Juventus potrebbe rappresentare una destinazione affascinante e di prestigio, ideale per un profilo internazionale come il suo. Il club bianconero è in piena fase di ristrutturazione e l’arrivo di un dirigente con esperienza tra Ligue 1 e Serie A potrebbe portare ulteriore valore all’organigramma juventino.L'AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto.Nel corso dell’ultimo anno, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club.Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale.Grazie, Flo!