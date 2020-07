La Juventus Under 23 non è riuscita a centrare quest'anno la promozione in Serie B, ma ha vinto la Coppa Italia di Serie C, battendo 2-1 in finale la Ternana il 27 giugno. La notizia di oggi è che la "seconda squadra" della Juve sarà detentrice del titolo fino al 2022, dato che nella stagione 2020-2021 il torneo non si disputerà. L'ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il presidente della Lega Pro ​Francesco Ghirelli: "Inizieremo il campionato il 27 settembre e per la prima volta non avremo la Coppa Italia, perché partendo così tardi e dovendo chiudere prima per gli Europei, oltre ad avere già dei turni infrasettimanali, era difficile infilarcela. Ci auguriamo di avere gli stadi aperti perché le strutture chiuse al pubblico sono oggi il nostro problema".