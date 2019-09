Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha sottolineato la possibilità che le altre società di Serie A possano fare come la Juventus iscrivendo le loro squadre Under 23 al campionato di Serie C: "Sono venuti da me i nuovi dirigenti della Fiorentina - racconta Ghirelli a Rai Sport - stanno pensando a una squadra Under 23 da iscrivere in Serie C per far crescere i giovani. Mi auguro che tanti altri club seguino l'esempio della Juventus".