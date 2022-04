Durante la conferenza stampa di presentazione dedicata alla tre giorni di Artemio Franchi, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha voluto elogiare ed esaltare i percorsi calcistici di Alvaro Morata e di Leonardo Spinazzola, indicandoli come esempio per il calcio giovanile. Di seguito le sue dichiarazioni riprese da TuttoC.com



'Abbiamo sempre citato due casi ragionando sulle squadre B: quelli di Spinazzola e Morata la cui bravura tecnica è uguale. Morata attraverso il sistema delle seconde squadre arriva velocemente al Real Madrid e in Nazionale. Spinazzola percorrendo la strada dei prestiti e delle valorizzazioni cambia squadra ogni sei mesi esplodendo cinque o sei anni più tardi. Se le società cominciassero a ragionare su questo avremmo una risposta al perchè faticano a prendere piede in Italia. E' una miopia del nostro calcio'.