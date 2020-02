La Lega Pro ha preso il provvedimento di rinviare 35 partite di Serie C in seguito in seguito all’emergenza per il Coronavirus. Il presidente Francesco Ghirelli è intervenuto a RadioRai, soffermandosi sulla situazione: "La Lega Pro sta cercando di governare l’emergenza in un momento estremamente delicato mettendo al primo posto la sicurezza e la salute di calciatori e tifosi. Da subito ha attivato una task force interna attiva tutto il giorno. Un ringraziamento è da rivolgere a tutti i club di Lega Pro, per il supporto e la collaborazione che stanno fornendo. Dimostrano grande consapevolezza e grande spirito di servizio, caratteristica che è utile per l’Italia e non solo per il calcio”.