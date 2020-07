Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato un'intervista a La Voce di Mantova, nel corso della quale, oltre ai playoff, ha parlato anche della Juve Under 23: "Sono quattro partite di valore. Entrano nuove squadre e bisogna vedere come reagiscono dopo tre mesi abbondanti di stop, ci sono sempre delle incognite. Le squadre con delle doti tecniche elevate sono quelle più avvantaggiate. La sorpresa più rilevante secondo me è la vittoria della Juve U23 in Coppa Italia, con una formazione molto giovane. I risultati sono inerenti alla realtà. La prossima stagione? Il 27 settembre si ricomincia a giocare".