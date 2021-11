Lungo post da parte di, sulla vicenda che lo ha visto protagonista con Matteodurante il. Dopo un lungo silenzio, il rapper ha voluto chiarire su Instagram che nessuna pace è stata fatta tra i protagonisti. Ecco il post:"Sono andato allo stadio per tifare la mia squadra del cuore, lo stesso cuore che mi ha portato adIo sono per la pace, ma pace non si può fare con chi ogni giorno fa guerra ai più deboli portando avanti politiche razziste e di odio, con chi fa soffrire e morire la mia gente.La pace si farà quando ammetterà i propri errori, quando risponderà delle sue azioni, quando racconterà la verità al suo popolo e smetterà di creare disinformazione, usando l’immigrato come capro espiatorio dei problemi dell’Italia.È questa la vera violenza, non una verità urlata in faccia.Ora dice che mi offrirebbe un caffè, ma allo stadiodal mio posto invano. La mia non è politica, è pre politica, si parla di umanità.I miei non sono insulti, sono solo l’ennesima segnalazione urlata e frustrata verso il responsabile di innumerevoli ingiustizie.Ho firmato quella t-shirt solo perché sapevo che sarebbe finita a suo figlio, essendo mio fan, nella speranza che un giorno, crescendo, potrà farsi delle domande e avrà voglia di vivere in un’ Italia diversa da quella voluta da suo padre.In fondo anche io ho preso delle scelte diverse da mio papà, so che può succedere".