Gesto vandalico contro il murales di Paolo Rossi

AFP via Getty Images

Un gesto vile e di pessimo gusto ha colpito il cuore sportivo di Vicenza. Nella notte, ignoti hanno oltraggiato il murales dedicato a Paolo Rossi, storico attaccante biancorosso, ex Juventus, e simbolo indimenticato del calcio italiano, situato all’esterno dello stadio Romeo Menti.L’atto vandalico ha subito scatenato l'indignazione della tifoseria vicentina e dell'intera città, profondamente legata alla figura di Rossi non solo per i suoi successi sul campo, ma anche per il suo legame umano con il territorio. Il murales, realizzato per celebrare la memoria del campione del mondo 1982, rappresentava un punto di orgoglio per Vicenza e un luogo di omaggio per tanti appassionati.

Le autorità locali e il club biancorosso hanno denunciato pubblicamente il grave atto, annunciando l'intenzione di ripristinare al più presto l'opera danneggiata e di individuare i responsabili. Numerosi messaggi di solidarietà sono arrivati anche dal mondo dello sport nazionale, sottolineando come il rispetto per figure come Paolo Rossi debba essere assoluto e non negoziabile.