Paredes ha iniziato a seguire la Juve, sta arrivando pic.twitter.com/fUwnup1UME — alessandra• (@_alessandra27_) July 8, 2022

Sarà che è la nuova squadra dell'amico Angel, sarà che si tratta di un club internazionale. Eppure i tifosi non possono fare a meno di pensare che la sua mossa nasconda un indizio di mercato. Leandroha iniziato a seguire lasu. Un gesto anche banale, se vogliamo, forse dettato proprio dal fresco approdo a Torino del Fideo, con cui il centrocampista delha appena trascorso le vacanze, ma che di certo non è passato inosservato.Non è un segreto, infatti, che l'argentino sia un obiettivo di mercato del club bianconero, ormai da anni alla ricerca di un profilo come il suo, quello di un regista puro da affiancare a Paule Manuel, al momento gli unici due giocatori del reparto con la certezza assoluta di restare alla Juve anche la prossima stagione. In una giornata già ricca di emozioni come quella di oggi, anche Paredes fa sognare i tifosi, che si sono subito scatenati sui social andando a caccia di ulteriori indizi che però al momento, se ci sono, sono ben nascosti. Un "follow" non fa primavera, è vero. Ma sul mercato - e queste settimane lo stanno dimostrando - può davvero succedere di tutto...