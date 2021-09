Come se gli avesse detto: 'Fede, uno scatto alla volta'. Ecco,, Chiesa e Allegri: il rapporto di queste prime giornate, quello da analizzare, sviscerare, banalmente capire, ha come protagonisti l'allenatore e l'esterno. Si sono presi? Si tollerano? Perché un po' di paura serpeggia negli animi dei tifosi:C'è un grosso equivoco probabilmente sulla presunta distanza tra Allegri e Chiesa: il tecnico non vuole snaturare Federico. Anzi: vuole raccogliere tutte le sue straordinarie qualità e farne elemento devastante della Juventus. In più, vorrebbe aggiungere nuove storie e nuove tecniche a un giocatore che non può limitarsi al dribbling e allo strappo: la gestione della palla, capire il momento, stare dentro la partita. E' la sostanziale differenza tra un diamante sgrezzo e uno sgrezzato. E stavolta Chiesa ha risposto, o almeno ha dato un primo segnale: non ha speso tutto all'inizio ed è stato decisivo nel finale. Proprio come voleva Allegri. Che i primi giorni di scuola abbiano già cambiato le cose? Tempo al tempo...