1









La Juve è pronta all'offerta per Dusan Vlahovic. Il grande obiettivo del mercato, invernale (se ci sarà margine) ed estivo. L’offensiva per portare immediatamente il 21enne bomber serbo a Torino sembra preparata, tanto che alla Continassa starebbero perfezionando la proposta per tentare la Fiorentina. Serve, però, qualche cessione. Rocco Commisso, presidente della Viola, vorrebbe accettare i quasi 70 milioni dell’Arsenal, ma ormai ha capito che Vlahovic preferisce restare in Serie A e ha in testa la Juventus, così nei prossimi giorni può aprire un canale con i bianconeri, che il ds Federico Cherubini è pronto a sfruttare. La Fiorentina vuole un'offerta cash, da circa 60 milioni, che sono tanti visto il contratto in scadenza nel 2023. Un investimento importante, che in realtà sarebbe solo anticipato di 6 mesi, visto che la Juventus ha e aveva già in mente l'assalto a giugno. Come farlo? Serve liquidità. CESSIONI - Ecco perché, oltre al nome di Ramsey, in uscita come ha pubblicamente affermato Allegri, ci sono altre idee. Arthur resta il preferito dell'Arsenal, che nelle idee della Juventus deve andare oltre il prestito semestrale proposto fino a qui, e spunta anche l'idea Rodrigo Bentancur all’Aston Villa. Come riporta Tuttosport, un'operazione da una ventina di milioni più bonus, con la Juve che - dicono dal Sudamerica - dovrà poi versarne una piccola parte (non la metà) al Boca Juniors in virtù del famoso accordo legato all’affare Tevez . La cessione di Bentancur sarebbe utile, ma non fondamentale per l’affondo a Vlahovic - si legge - e ai piani alti della Juventus hanno approvato l’investimento per il serbo. L’addio di Bentancur, come nel caso di Arthur, dipenderà anche dalla possibilità di ingaggiare un sostituto all’altezza: il preferito resta Denis Zakaria, in scadenza a giugno col Borussia Monchengladbach, ma tentato anche da Manchester United e Bayern, in risalita anche Nicolò Rovella, in prestito al Genoa.