Il Regno Unito è stato travolto ancora una volta da un'ondata Covid. Le partite disono state rinviate a causa di focolai esplosi nei centri di allenamento e nello spogliatoio e la pandemia non può che condizionare anche le mosse future delle squadre che vogliono fare mercato.Come riferito da The Athletic, l'allenatore dell'Aston Villa,, ha reso noto che sarà tenuto in considerazione ogni aspetto per l'ingaggio di nuovi calciatori e che saranno effettuate delle valutazionidegli eventuali obiettivi per rinforzare la squadra.Una presa di posizione non banale, riporta Calciomercato.com, in un periodo in cui l'Inghilterra si trova a fronteggiare i numeri e gli effetti e la quarta ondata del Covid, coi contagi tornati nuovamente oltre i livelli di guardia e con una campagna di vaccinazione che non ha avuto grandissimo successo.