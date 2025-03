Germania-Italia, Moise Kean trascina anche gli azzurri, ma è un rimpianto per la Juventus?

AFP via Getty Images



Moise Kean è un rimpianto per la Juventus?

Moise Kean trascina anche l'Italia



Moise Kean, i numeri in Germania-Italia

Goal: 2

Tiri in porta: 2

Tocchi: 17

Precisione dei passaggi: 70%

Mamma mia Moise Kean. Dopo la stagione incedibile con la Fiorentina questa sera trascina anche l'Italia di Luciano Spalletti nel 3-3 contro la Germania con una doppietta ma soprattutto con una prova di grinta, coraggio e sacrificio. Anche quando tutto sembrava difficile per la Nazionale che era sotto di 3 goal all'intervallo ma nella ripresa è Moise a salire in cattedra.Viene spontaneo chiedersi se questo giocatore possa essere un rimpianto per la Juventus. La Vecchia Signora che lo ha ceduto in estate per 13 milioni di euro più cinque di bonus alla Fiorentina. Dopo una stagione, la scorsa, con zero goal e numerosi infortuni. Oggi però Moise sembra un altro giocatore.Infatti Moise oggi è un protagonista assoluto nella Fiorentina di Raffaele Palladino e non solo, è anche un titolare della nazionale di Spalletti. Soprattutto però sarebbe potuto essere ciò che alla Juventus mancava. Nella prima metà di stagione quando Dusan Vlahovic si trovava senza cambi complice l'infortunio molto lungo di Arek Milik che ancora non è rientrato.





