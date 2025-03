AFP via Getty Images



Germania-Italia, i numeri della partita di Gatti

minuti giocati: 45'

salvataggi: 3

tiri bloccati: 1

ammonizioni: 1

tocchi: 36

precisione dei passaggi: 96%

contrasti a terra (vinti): 2 (1)

La Nazionale italiana ha pareggiato per 3-3 in Nations League contro la Germania. Chi ha giocato titolare nella sfida per la squadra di Luciano Spalletti è il difensore della Juventus Federico. Non autore di una grande prova, complici chiaramente i tre goal subiti dagli azzurri di Spalletti. Questi i numeri della sfida di Gatti da SofaScore.