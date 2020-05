In Germania si preparano per ricominciare il campionato, ma in serata è arrivata una notizia che potrebbe far riflettere la federazione: il Colonia ha comunicato che sono stati registrati tre casi di positività al Coronavirus all'interno del club: "Il Colonia giovedì ha fatto testare per il Coronavirus tutta la sua squadra, così come il suo staff tecnico e di supporto - si legge sul sito ufficiale - Tre persone sono risultate positive, tutte prive di sintomi. Dopo una valutazione dei casi da parte dell’autorità sanitaria responsabile, le tre persone che si sono dimostrate positive hanno dovuto sottoporsi a una quarantena domestica di 14 giorni. Il Colonia non confermerà alcun nome per rispetto della privacy delle persone interessate".



“L’allenamento del Colonia può continuare come previsto viste le misure di controllo dell’igiene e delle infezioni che sono in vigore dal 6 aprile nella formazione di gruppo. Il prerequisito per questo è che il pertinente gruppo di persone venga ulteriormente testato come previsto dal concetto medico della “Task Force Sports Medicine / Special Game Operation” della DFL della Football League tedesca”. I nomi dei tre positivi non sono stati svelati, ma per tutti è scattato il periodo di isolamento immediato. Il dottor Tm Meyer ha spiegato in che modo si può ripartire: ""Siamo convinti che con il nostro metodo possiamo consentire ai giocatori di esercitare la propria professione con la migliore protezione possibile dalle infezioni".