Nella Juve fatica a ritagliarsi il suo spazio, ma in nazionale Emre Can è un pilastro per Low. Dopo l'ottima prova offerta contro l'Argentina, il centrocampista della Juve giocherà dal 1' minuto anche questa sera, nella sfida per le qualificazioni ad Euro 2020 contro l'Estonia.



Questo l'11 intero della Germania: (3-4-3): Neuer; Halstenbergm Sule, Emre Can; Gundogan, Kimmich, Havertz, Klostermann; Reus, Brandt, Waldschmidt. All.: Low