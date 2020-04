In queste ore era attesa la decisione sul campionato tedesco, fermo come quello italiano e di molti altri paesei a causa dell'emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la possibile ripresa sarà decisa molto probabilmente nella prossima riunione prevista per il prossimo 6 maggio. Lo ha spiegato il cancelliere della Germania Angela Merkel durante la conferenza stampa che qualsiasi decisione potrebbe essere presa la prossima settimana. Slitta ancora una decisione sul calcio, così come in altri paesi europei. Un caos che potrebbe anche prevedere lo stop definitivo di tutti i campionati.