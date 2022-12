Attraverso una nota ufficiale, la federazione tedesca ha fatto sapere di aver confermato nuovamente Hans Flick sulla panchina della Germania. Di seguito il comunicato.‘Siamo tutti convinti che il Campionato Europeo 2024 nel nostro paese rappresenti una grande opportunità per il calcio in Germania. Il nostro obiettivo è trasformare questo torneo in un successo sportivo. Abbiamo piena fiducia in Hansi Flick che dominerà questa sfida insieme al suo team. Per quanto riguarda il successore di Oliver Bierhoff, abbiamo concordato che discuteremo prima la struttura futura di quest'area di responsabilità all'interno della DFB e poi prenderemo una decisione’.