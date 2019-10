Dopo il caso causato dagli ultimi messaggi social di Merih Demiral e Cengiz Under,Un like condiviso con Ilkay Gundogan, altro calciatore tedesco con origini turche, prima messo, poi levato, ad un post legato ad una presa di posizione dei giocatori turchi nell'operazione militare che la Turchia sta compiendo in Siria. Il gesto è stato accolto molto negativamente in Germania, tanto che i due si sono scusati pubblicamente. Prima il centrocampista del Manchester City ha spiegato a Kicker di aver rimosso il like perché: "Ho notato che è stato considerato un gesto politico". Poi il mediano della Juventus ha ribadito sempre a Kicker cheUna vicenda che deve aver condizionato Emre Can, sceso in campo da titolare nella partita che la Germania sta giocando contro l'Estonia, nella gara di qualificazione ad Euro 2020. Infatti, il centrocampista della Juve è stato espulso dopo soli 14 minuti per un fallo da ultimo uomo.