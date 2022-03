L'attaccante del Villarreal Gerard Moreno, ha parlato al termine del match di Champions contro la Juve.



SULLA GARA - 'E' stata una notte magica e non ci interessa chi andremo ad affrontare, possiamo battere chiunque. Abbiamo dimostrato che possiamo dire la nostra nelle grandi partite. Ci siamo guardati e volevamo essere tra le prime otto d'Europa. Sapevamo di poter vincere anche in uno degli stadi più belli del mondo, contro un grande club. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta. Però quando abbiamo segnato abbiamo capito che era in discesa'.



SUL RIGORE - 'Ho cercato di allontanarmi un po' fino al momento del tiro. Ho cercato di essere calmo. Ho sbagliato solo l'ultimo rigore contro l'Atlético, ma avevo la fiducia di tutti e sapevo di potercela fare'.