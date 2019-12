Video mozzafiato di Georgina Rodriguez in piscina. La compagna di CR7 mostra da lontano il suo fisico statuario, scolpito da giorni e giorni di allenamento costante. Un video in cui la splendida Georgina mostra il lato B e che ovviamente ha fatto il pieno di like e commenti su Instagram. Poche ore dopo Cristiano Ronaldo ha pubblicato una foto assieme a lei con una bellissima dedica: "Mi fai sempre sentire così speciale", le ha scritto l'attaccante della Juventus.