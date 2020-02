di Francesco Guerrieri, inviato a Sanremo

“Dov’è Georgina?”. Se lo chiedono tutti qui a Sanremo. “Eccola, eccola”. E invece no, falso allarme: era solo una sosia. Illusione canaglia. Eppure arriverà. Ci sarà. Domani sera la Rodriguez sarà la spalla di Amadeus, per la terza serata del Festival.



Nelle prime file del pubblico dovrebbe esserci anche Cristiano Ronaldo, lì vicino alla sua compagna per sostenerla e supportarla. Come un uomo assist col passaggio decisivo. Sanremo bianconero, Festival a tinte juventine. Ma il portoghese ha fatto le cose in grandi: per festeggiare la presenza della sua Georgina sul palco dell’Ariston ha affittato un intero ristorante di Sanremo. Cristiano non passa mai inosservato, grande attesa per lui e la sua compagna. “Dov’è Georgina?” ancora non è arrivata, ma ormai è questione di ore.