, compagna di, torna sulla notte di Sanremo, e sulla sua partecipazione al Festival della Canzone Italiana come co conduttrice, al fianco di Amadeus. La bella modella lo ha fatto con un post, pubblicato sul proprio profilo Instagram, con annesso un video con un suo momento con Amadeus, e la seguente didascalia: "E' stata una notte indimenticabile, peccato sia finita". Anche Cristiano Ronaldo, stella della Juve, ha partecipato alla serata sanremese di Georgina, in platea al teatro Ariston.