. La compagna diha concesso un’intervista a Women’s Health, nella quale ha parlato delle difficoltà iniziali nel doversi allenare con CR7 durante la quarantena. Abitudini sconvolte, divenute ora piacevoli novità.- spiega Georgina - Immagina di dover allenarmi nello stesso spazio di Cristiano! Ero abituata ad allenarmi a casa quando lui andava al centro sportivo del suo club, così da essere libera e poter trascorrere più tempo insieme quando tornava.“Cristiano si allena al mattino e di nuovo al pomeriggio. È un atleta d'élite. È incredibile quanto si concentri e come si dedichi alla sua passione per il calcio. Non c'è dubbio, si allena di più e meglio di me. Non c'è paragone. È un atleta professionista. Ma ho il miglior insegnante a casa e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo con lui”.