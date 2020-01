Your browser does not support iframes.

Sanremo è alle porte e ci sarà anche un po' calcio. Amadeus aveva reso ufficiali i nomi delle co-conduttrici che lo accompagneranno, dal 4 febbraio, sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo. E, oltre a Mara Venier, Rula Jebreal, Antonella Clerici, Laura Chimenti, Francesco Sofia Novello ed Emma D'Aquino, ci saranno anche Diletta Leotta, volto di punta della Serie A su Dazn, e probabilmente Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, stella della Juventus.



CHE BALLETTO - A proposito di Georgina: avete visto l'ultimo video? La compagna di CR7 si è recata in un noto studio di danza di Torino. Leggins, maglia e... tacchi vertiginosi. La signorina Rodriguez, in tutto il suo fascino, si è lasciata accompagnare dal ritmo sfrenato del tango. Chissà, anche per allontanare le polemiche su Sanremo. A quanto pare, darà forfait. IL MOTIVO - Miss Ronaldo avrebbe infatti chiesto 140mila euro per presenziare all'Ariston, cifra considerata esagerata dal nuovo direttore di Raiuno, Stefano Coletta. E dopo le rinunce di Monica Bellucci e Salmo, potrebbe essere di Georgina il prossimo addio a Sanremo.



Intanto, ecco le ultime performances nella gallery dedicata