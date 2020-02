Dopo aver donato il compenso di 140 mila euro incassato al Festival di Sanremo all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita, la compagna di Ronaldo Georgina Rodriguez ha voluto celebrale su Instagram un momento particolare tra lei, Amadeus e CR7 andato in scena sul palco dell’Ariston: “Notte memorabile 2020. Peccato che sia finito! Grazie a tutti”



CHE SHOW! – Terza serata del Festival. Georgina si veste nei panni di presentatrice al fianco di Amadeus, a cui regala un dono particolare: un gagliardetto apparentemente dell’Inter, che si rivela poi essere della Juventus. Il conduttore di Sanremo rimane stupito e decide di consegnarlo al ‘proprietario’, ovvero Ronaldo. Qui il momento topico, in cui l’asso portoghese gli regala la sua maglia da gara dei bianconeri. Immancabile abbraccio tra i due, con il ringraziamento a scena aperta di Amadeus: “Ci sono dei campioni che appartengono a tutto il calcio. Ci sono campioni come Cristiano Ronaldo che sono amati da tutti gli sportivi del mondo”.