Re e regina, sul trono del calcio e non solo. Cristiano Ronaldo splende nell’olimpo del calcio al fianco della sua Georgina Rodriguez, compagna che lo sostiene in tutto e per tutto, soprattutto ora, durante l’Europeo dove lui è impegnato con il suo Portogallo. I due dominano la scena anche sui social. Il fuoriclasse della Juventus, dall’alto dei suoi 305 milioni di follower, è la persona più seguita su Instagram, mentre Georgina è la wag più seguita degli Europei, con 25 milioni. Per l’appunto, re e regina, anche sui social media.



