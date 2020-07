Come oggi abbiamo avuto modo di vedere, Cristiano Ronaldo e la sua Georgina si stanno rilassando al meglio sul loro yacht. Mentre Ronaldo scherzava con l'ex compagno di squadra Benatia in proposito, la sua compagna postava una foto che la vede, di rosso vestita, portare in tavola un cremoso dessert a bordo della lussuosa imbarcazione. Questo il testo del post (tradotto dal portoghese): "Approfittane amore mio". A tavola è seduto il solo CR7, ma, come si può facilmente evincere, è apparecchiato addirittura per 7. Chi saranno i fortunati ospiti?