è reclusa a Madeira, in Portogallo, insieme al suo. Chiusa in casa per l'emergenza coronavirus, insieme alla famiglia di CR7. Ma la bella modella sogna ancora Sanremo, la kermesse canora italiana in cui è stata protagonista, da conduttrice, per una serata, poche settimane fa. La compagna di Cristiano ha infatti pubblicato un video sulla propria pagina Instagram, nel quale mostra un dietro le quinte della sua esperienza sanremese, accompagnato dalla didascalia "Dream Big", "Sogna in grande".