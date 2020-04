Chi non ha pensato a fare qualche follia, in questo periodo di quarantena? In tanti, sicuramente, anche perché la noia spesso gioca brutti scherzi. E tra le follie, sfruttando anche il fatto che in pochi potrebbero vederne il risultato, ecco che in molti hanno deciso di dare una rinfrescata al proprio look. Tutti, anche. Infatti, il campione portoghese ha postato un video su Instagram, in cui si vede come faccia da cavia agli esperimenti da hairstylist della compagna Georgina.: d'altronde, oltre alla maniacale cura del proprio corpo, abbiamo imparato a conoscere come neppure in fatto di stile Ronaldo lasci le cose al caso. Il dubbio che rimane però, è uno soltanto: che fine farà il codino (l'ultimo esperimento di CR7 in fatto di acconciatura)?