In attesa della riapertura dei parrucchieri,ha un'acconciatrice d'eccezione. Pochi minuti fa infatti la compagna del portogheseha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nella quale mostra la sua "opera": ha sperimentato un nuovo look per CR7, con una pettinatura piena di trecce. "Amo coccolare i miei amori - ha scritto la Rodriguez - oggi pomeriggio facendo trecce alla radice (questo modello sa stare fermo)". Prima del cambio di look, Ronaldo stamattina è tornato alla Continassa per ricominciare gli allenamenti nel centro sportivo, 72 giorni dopo l'ultima volta.