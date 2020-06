È questione di tempo per rivedere il miglior Cristiano Ronaldo nella Juventus. Alla sua età, la condizione fisica gioca un fattore chiave per il suo rendimento, tra scatti, accelerazioni e dribbling a velocità supersonica. Intanto sta riprendendo le misure con la porta avversaria, ma non solo. Forse, ha già preso anche quelle del dito della sua fidanzata, Georgina Rodriguez. Non è passata inosservata, come ha sottolineato la stampa britannica, la foto postata sui social in cui ha posato sfoggiando un anello. Che sia mai una proposta di matrimonio? Magari il gesto finale per sublimare i giorni d’amore trascorsi a Viareggio, su uno yatch nuovo di pacca. Un semplice scatto, che ha nuovamente infiammato il gossip tra uno dei giocatori più forti della storia del cacio e la sua bellissima compagna.



