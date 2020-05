1









Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, vuole aiutare chi sta combattendo giorno dopo giorno contro il coronavirus. La modella spagnola ha messo all'asta la maglia di CR7 firmata dal portoghese, il ricavato sarà devoluto al personale sanitario iberico. Ecco il messaggio di Georgina su Instagram: "Ora stiamo attraversando un momento orribile. Ospedali, infermieri, medici, tutto il personale sanitario e tutti coloro che stanno male per questa terribile pandemia hanno bisogno del nostro aiuto. La Spagna soffre molto a causa della pandemia di COVID-19 ed è per questo che voglio dare una mano: ho scelto 4 bellissimi articoli e una maglietta della Juventus firmata da CR7 da mettere in vendita sull'app LESS. Insieme possiamo salvare noi stessi, il nostro Paese e il nostro pianeta. L’importo totale della mia vendita sarà donato agli ospedali spagnoli per combattere il COVID-19. Grazie".