Georgina Rodriguez ha postato una foto sulle proprie stories Instagram con Cristiano Ronaldo al suo fianco. La showgirl ha presenziato sul palco del teatro Ariston ieri sera riscuotendo successo e critiche , come capita sempre quando si scende la scalinata del teatro più glamour d'Italia.Il messaggio, scritto in spagnolo, significa: "Grazie per i complimenti e per tanto amore, spero che vi siate divertiti come me, buon fine settimana".