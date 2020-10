In una delle recenti interviste a Georgina Rodriguez, lady Ronaldo ha confidato uno 'svantaggio' derivato dalla tanta popolarità: “Sono una ragazza con pochi amici, ma quando ho un’amica è vera, mi dono con tutto il cuore. Fin da piccola potevo contare i miei amici sulle dita di una mano. A poco a poco ho incontrato persone meravigliose e le dita delle mie mani sono finite… Ma sì, non tutti hanno la mia fiducia. Se mi contattano in tanti ora? Ad esempio, persone con cui ho avuto contatti una volta nella mia vita e mai più, fino a quando … boom! Sei conosciuta e ricompaiono come se fossero amici intimi. Ma, fortunatamente, ci sono persone che ci sono sempre state e continuano a comportarsi essere allo stesso modo. Amo davvero la mia gente, con tutto il mio cuore; e mi hanno per sempre. Sono molto generosa con le persone che mi mostrano gentilezza, responsabilità, impegno, perseveranza, persone che combattono da sole. Quelle persone mi prendono, amo i lavoratori. Sono circondata da persone reali”.