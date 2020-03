, in Portogallo. Ad annunciarlo la stessa Georgina, con un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Nei momenti difficili bisogna avere fede e cercare il lato positivo delle cose. È un buon momento per riflettere e valorizzare quello che abbiamo. L’importanza delle piccole cose e stare in famiglia. La salute è la cosa più importante, noi stiamo bene. Coraggio a tutti quelli che lottano contro il virus, vi mandiamo i nostri migliori auguri di guarigione. Distanti ma sempre uniti”.